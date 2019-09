No dia 12 de agosto, a HBO Portugal estreia "In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11", documentário sobre o 11 de setembro de 2001 realizado e produzido por Amy Schatz. Segundo o serviço de streaming, a produção "oferece uma perspetiva única de testemunhas oculares, dos antigos alunos de Stuyvesant, sobre o trágico dia e sobre as suas consequências".

"Quando as Torres Gémeas foram atacadas, a 11 de setembro de 2001, os estudantes estavam a começar o dia em Stuyvesant, o prestigiado colégio público especializado de Nova Iorque, a dois quarteirões do World Trade Center, onde se deu o ataque", acrescenta a HBO em comunicado.

"In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11" recorda os acontecimentos de 11 de setembro, através de conversas com oito antigos alunos de Stuyvesant que viveram o ataque enquanto adolescentes e cujas vidas nunca mais foram as mesmas. "As pessoas não falam sobre o facto de que havia lá crianças", diz Himanshu Suri. Os ex-alunos recordam um dia normal e ensolarado, um dos primeiros dias do ano letivo, subitamente interrompido por um desastre. "Mudou tudo naquele dia", conta Ilya Feldsherov, que na altura tinha 15 anos.

"Os meus pais não me deixavam sair de casa", lembra Mohammad Haque. “Tinham medo que alguém, de forma aleatória, e com alguma opinião ou ideia pré-concebida, descarregasse a sua raiva e frustração em crianças que eles achassem estar associadas a algo que consideravam ameaçador.” Sobre o regresso a Stuyvesant acrescenta, “só havia harmonia na nossa turma por causa do que passámos e porque percebemos que todos estavam a tentar aceitar-se uns aos outros".