"Estamos a acompanhar jovens que tentam chegar à maturidade apesar de todas as suas falhas", diz Harry Lawtey ao SAPO Mag numa entrevista virtual por Zoom.

O ator britânico, que interpreta Robert Spearing em "Industry", é um dos nomes que regressaram para a segunda temporada da aposta da HBO Max, estreada a 2 de agosto na plataforma de streaming.

"É uma série sobre um mundo que a maioria das pessoas não conhece, mas temos de garantir que o nosso retrato é autêntico, até porque foi escrito por pessoas que já viveram nele", explica, referindo-se aos criadores do drama, Mickey Down e Konrad Kay.

O mundo em questão é o dos bastidores financeiros, aqui percorridos através da imersão no quotidiano de quatro jovens adultos no banco internacional Pierpoint & Co, em Londres. Robert é um deles e viveu um percurso tão atribulado como o dos colegas na primeira temporada. No caso, devido a um contacto extremo e continuado com drogas.

"Acho que ele tem problemas de confiança que ainda não encarou. E as drogas ajudam-no a ser a pessoa que ele gostaria: carismática, exuberante, confiante. É um escudo para a o tipo de pessoa vulnerável que acho que ele é, no fundo", aponta o ator.

"O interessante é tentar perceber porque é que ele que faz isso e o que é que isso diz dele, o que diz de algo que está em falta na sua vida", acrescenta, mas com uma ressalva: "Não estou a dizer que qualquer pessoa que use drogas precise de ajuda, nada disso".

Através de Robert, Harry consegue, como outros atores principais de "Industry" (caso de Myha'la Herrold e Marisa Abela, com quem o SAPO Mag também falou), ter na série o seu primeiro papel regular depois de participações em "Marcella" ou "Chuggington". E agradece a "jornada incrível" que tem feito "em busca das motivações da personagem e do que ela quer das outras pessoas".

"Fazer uma série assim foi tudo o que acredito que representar deveria ser"

David Jonsson, que encarna Augustus "Gus" Sackey, amigo e colega de apartamento de Robert, também não esconde o entusiasmo com a sua personagem. "Fazer uma série assim foi tudo o que acredito que representar deveria ser: afastar-me o mais possível de mim e mergulhar de forma urgente e honesta numa figura única. (...) O mundo da banca está muito distante do meu, e poder entrar nele através do Gus, um jovem negro e gay, é tremendo".

Embora Gus tenha abandonado os escritórios da Pierpoint & Co no final da primeira temporada, a sua presença nos oito novos episódios está garantida, mesmo que se tenha ficado por uma breve aparição no arranque. "O Gus debate-se com a pessoa que é em vez da pessoa que pensava ser. Na segunda temporada já não está no banco e tem de confrontar-se com o mundo real e com ele próprio", sublinha o britânico, recordando que as reações positivas ao seu desempenho.

"O que mais me tocou na primeira temporada foi ter pessoas a dizer-me 'Sou jovem, negro e gay e sinto-me inteiramente representado por ti". Outras disseram: "Tive uma vida assim. Não vale a pena", confessa entre risos o ator que já tinha passado por séries como "Deep State" ou "Endeavour".

"Uma série sobre jovens que tentam ter sucesso enquanto tentam descobrir quem são"

"Queremos fazer uma série que represente as pessoas retratadas, mas que também seja para toda a gente", assinala Harry Lawtey. "Tivemos muitas reações de bancários que encontram aqui pontos de contacto e que gostaram muito de algumas referências da série. Mas mais do que bancários, julgo que esta é uma série sobre o local de trabalho, a dinâmica do escritório, e isso pode adaptar-se a uma grande diversidade de áreas", sublinhando "reações de pessoas que não trabalham na área da banca mas que se identificaram".

O ator olha para "Industry" como "uma série sobre jovens que tentam ter sucesso enquanto tentam descobrir quem são". E na segunda temporada, "estas pessoas já experimentaram algum sucesso, têm uma noção mais concreta de quem são, e estão a tentar perceber se esses dois elementos são compatíveis, se conseguem ser fiéis a eles próprios e continuar a ter sucesso", avança.

"O que mais me estimula nesta série é sentir que estamos a espreitar um mundo que não era suposto vermos", refere David Jonsson. "E na segunda temporada, o Gus vê esse mundo de fora, mas é um mundo ao qual julgava que devia pertencer, por isso tenta entender o que isso significa para ele. E começa a explorar outros interesses".

Harry Lawtey também garante que a versão da sua personagem na segunda temporada "é muito diferente" da que conhecemos na primeira. "O Robert aprendeu muito sobre ele próprio, está sóbrio, não anda sempre metido em festas e loucuras como na primeira temporada, mostra traços de personalidade mais genuínos. Mas enfrente uma crise de confiança e tenta perceber se consegue manter-se focado e fazer o seu trabalho. Caso contrário, talvez esteja no sítio errado".