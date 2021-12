Na passada quinta-feira, dia 16 de dezembro, Inês Lopes Gonçalves despediu-se do "5 Para a Meia-Noite". No programa da RTP1, a apresentadora foi desafiada a participar na rubrica "Pressão No Ar".

"Qual foi o pior convidado que tiveste aqui no programa?", começou por perguntar Miguel Ângelo, um dos convidados do talk show. "O pior convidado? Houve uma pessoa que não estava com vontade de brincar", começou por contar.

"Por acaso, era um comediante. Foi o Aldo Lima, mas depois correu tudo bem, atenção", rematou.

Veja aqui o vídeo.