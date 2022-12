“Tendo a dr.ª Maria Manuela de Macedo Pinho e Melo renunciado ao mandato a 27 de outubro de 2022, foi cooptada, por unanimidade, para membro do Conselho Geral Independente, conforme o previsto no n.º 3 do artigo 14.° dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal, S.A., aprovados pela Lei nº 39/2014, de 9 de Julho, a professora doutora Maria Isabel da Silva Pires de Lima”, lê-se no comunicado divulgado.

Isabel Pires de Lima foi ministra da Cultura no XVII Governo Constitucional, liderado por José Sócrates, tendo sido anteriormente deputada na Assembleia da República.

Doutorada em Literatura Portuguesa, desenvolveu a carreira na área da docência e investigação, tendo sido professora catedrática na Universidade do Porto.

Foi nomeada em 2015 para o Conselho de Administração da Fundação Serralves, continuando a fazer parte da comissão executiva.