No dia 28 de maio, "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" sai dos estúdios da SIC e sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes gratuitos foram disponibilizados na MEO Blueticket e já se encontram esgotados.

A emissão especial do programa da SIC está marcada para as 21h30 e será a última da sétima temporada. "Se todos os artistas têm o sonho de um dia chegar à Altice Arena, porque razão Ricardo Araújo Pereira e a sua equipa se vão contentar com menos? É mesmo isso que vai acontecer, no dia 28 de Maio, às 21h30, um programa especial em direto, num palco à medida de todo o talento de 'Isto é Gozar Com quem Trabalha'", destaca o canal nas redes sociais.

"Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Ao Vivo" faz parte da programação especial dos 25 anos da Altice Arena. "No 25.º aniversário da Altice Arena, Ricardo Araújo Pereira leva até à maior sala de espectáculos do país uma edição especial do 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha'", destaca a página oficial da sala de espectáculos.