Nas últimas semanas, vários familiares e amigos dos concorrentes do "Big Brother - Duplo Impacto" têm enviado informações para dentro da 'casa mais vigiada do país'. Recentemente, a família de Gonçalo Quinaz esteve junto à vedação da moradia e comunicou com o concorrente.

Na emissão do "Extra", A Pipoca Mais Doce criticou a produção por falta de sanções. "Não consigo perceber este forrobodó persistente dos familiares passarem lá a vida. E à cara podre", começou por frisar Ana Garcia Martins.

"Não percebo que tipo de segurança há ali (...) Devo dizer que isto descredibiliza e muito o programa", acrescentou a comentadora, lembrando que "nada de grave" acontece aos concorrentes. "Isto há muito deixou de ser o 'Big Brother'. De repente, eles têm tanta informação do exterior como se estivessem cá fora. Acho ridículo, acho que a produção devia ser muito mais severa. O Quinaz merecia ser expulso", defendeu.