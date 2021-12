Na emissão do dia de Natal da ITV News, a jornalista Kylie Pentelow cometeu uma gaffe que está a dar que falar. Durante uma peça sobre o discurso do Papa Francisco, a pivô do canal britânico disse que o chefe da Igreja Católica tinha falecido.

"A sua morte foi anunciada", disse Kylie Pentelow, corrigindo de imediato a informação.

Apesar de ter pedido desculpas em direto, o momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Veja o vídeo: