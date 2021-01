"WandaVision", série que expande o universo cinematográfico da Marvel, estreou-se esta sexta-feira, dia 15 de janeiro no Disney+.

No serviço de streaming já se encontram disponíveis os dois primeiros episódios da série realizada por Matt Shakman e que conta com argumento de Jac Schaeffer.

Protagonizada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany, que retomam as personagens encarnadas em filmes dos Vingadores, "WandaVision" é a primeira série exclusiva dos Marvel Studios para o Disney+.

Na sinopse da produção, o Disney+ sublinha que "WandaVision" combina "o estilo das sitcom clássicas com o Universo Cinematográfico da Marvel". "Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany), dois seres superpoderosos que levam uma vida suburbana ideal, começam a suspeitar que nem tudo é o que parece", , frisa o serviço de streaming em comunicado.

Veja o trailer:

Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez ("Frozen: O Reino do Gelo”) "criaram músicas únicas para os vários episódios, desde os anos 50 até ao início dos anos 2000", assinala o Disney+.

"''WandaVision' é um projeto tão fixe, estranho e único", frisa Robert Lopez. "Quando o realizador, Matt Shakman - um velho amigo dos tempos de faculdade - nos apresentou o projeto, não foi preciso pensar no assunto. Adorámos a brilhante mistura das sitcoms americanas com a profunda sensação de inquietude que a história tinha, e foi um desafio aliciante ajudar a definir este tom", acrescentou.

Anderson-Lopez acrescenta, "cresci nos anos 1980 a ver séries na televisão de todas as décadas o dia todo". "Os episódios de 'I Love Lucy', 'Brady Bunch' e 'Family Ties' moldaram quem sou e como me comporto no mundo. Este projeto foi um sonho tornado realidade", confessa.