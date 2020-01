"O Senhor dos Anéis" foi considerado o livro favorito do milénio pelos clientes da Amazon em 1999 e o romance preferido de todos os tempos na Grã-Bretanha na pesquisa "The Big Read" da BBC em 2003.

"'O Senhor dos Anéis' é um fenómeno cultural que capturou a imaginação de gerações de fãs através da literatura e do ecrã", disse Sharon Tal Yguado, chefe de séries de argumento da Amazon Studios.

Segundo o site Deadline, o acordo previu um pagamento de direitos de aproximadamente de 200 milhões de dólares.

A produção será feita em cooperação com o fundo que gere o património de J.R.R. Tolkien, a editora HarperCollins e a New Line Cinema, que esteve envolvida nas duas trilogias de Peter Jackson no cinema. A primeira, com um elenco de peso que incluiu Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler e Orlando Bloom, faturou quase 3 mil milhões em todo o mundo, conquistando 17 Óscares no total.

A segunda, baseada no livro "The Hobbit", teve praticamente as mesmas receitas.

A Amazon disse que a série será disponibilizada pela aplicação Prime Video ou online em mais de 200 países e territórios, mas não anunciou uma data de lançamento.

"Estamos muito satisfeitos pelo facto de que a Amazon, com o seu compromisso de longa data com a literatura, ser a primeira série de televisão multitemporada para 'O Senhor dos Anéis'", disse Matt Galsor, representante da gestão de património do escritor e da HarperCollins.

"Sharon e a equipa da Amazon Studios têm ideias excepcionais para trazer para ao ecrã histórias previamente inexploradas com base nos escritos originais de J.R. Tolkien", concluiu.