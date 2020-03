Jack Gleeson, ator conhecido por vestir a pele de Joffrey Baratheon em "A Guerra dos Tronos", prepara-se para voltar ao pequeno ecrã. Segundo a Entertainment Weekly, o jovem vai fazer parte do elenco de "Out of Her Mind".

Para já, ainda não foi revelado qual o papel que ator de 27 anos vai interpretar na comédia criada por Sara Pascoe.

Jack Gleeson está afastado do pequeno ecrã há seis anos, depois de ter abandonado o elenco de "A Guerra dos Tronos".