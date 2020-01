A indústria da televisão e do cinema é perita em fazer "magia". Na semana passada, os espectadores ficaram surpreendidos com um vídeo que revelava os bastidores da rubrica "Carpool Karaoke".

No vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver James Corden a gravar a rubrica com Justin Bieber. E, ao contrário do que todos pensavam, o apresentador não conduz o carro durante a entrevista - o vídeo revela que o automóvel está a ser rebocado pelas ruas.

Esta semana, James Corden reagiu ao "escândalo". "Foram feitas alegações muito sérias contra mim (...) quero provar que essas acusações não são verdadeiras", começou por frisar o apresentador britânico.