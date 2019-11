Jared Padalecki regressou às redes sociais pela primeira vez após ter sido preso na noite de 27 de outubro, em Austin, nos Estados Unidos, por agressão e por embriaguez local público (intoxicação pública).

Segundo algumas testemunhas, o ator, que veste a pele de Sam Winchester na popular série "Supernatural", agrediu o empregado e no gerente do bar.

De acordo com o o site TMZ, ainda tentou ainda subornar os agentes da polícia com um "maço de dinheiro", mas isso ficou de fora das duas acusações por agressão.

"Quero agradecer sinceramente à minha família e amigos por todo o seu amor e apoio. Tenho muita pena por falhar a família 'Sobrenatural' na convenção DC, mas espero ver-vos a todos em breve", escreveu no domingo à noite.

O ator referia-se à DC Con, que se realizou este fim de semana em Washington.

Sobre o que aconteceu e à ausência do colega e amigo, Jensen Ackles, que interpreta o irmão Dean, disse que "todos sentimos a falta do meu grande e parvo amigo. Vou dizer apenas isso agora, ele teve um mau fim de semana no último fim de semana. Ele está a lidar com o que ele tem que lidar, portanto enviem-lhe apoio e um pouco de amor e que tenha um bom fim de semana este fim de semana".

Segundo a imprensa especializada, deverá regressar esta semana à rodagem da 15ª e última temporada "Sobrenatural", que não foi afetada pela detenção.