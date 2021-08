Jay Pickett, que ficou especialmente conhecido ao fazer parte do elenco da série "General Hospital", morreu na passada sexta-feira, dia 30 de julho, durantes as gravações do seu próximo filme "Treasure Valley". O ator tinha 60 anos.

O ator terá sofrido um ataque cardíaco durante a rodagem. "Jay Pickett, o nosso ator principal, escritor, produtor e criador deste filme faleceu repentinamente enquanto estávamos no local a prepararmo-nos para filmar uma cena”, escreveu Travis Mills, o realizador do filme, nas redes sociais.

Com uma longa carreira no pequeno ecrã, Jay Pickett fez parte do elenco de produções como "Investigação Criminal: Los Angeles", "O Mentalista", "Donas de Casa Desesperadas", "Days of Our Lives" ou "Port Charles". O ator participou ainda na série "Dexter", em 2008.