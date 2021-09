Na emissão desta terça-feira, dia 14 de setembro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a estreia da nova edição do reality show da TVI. "Joana Marques fez, mais uma vez, o sacrifício de assistir à estreia do 'Big Brother'", resumiu a Rádio Renascença nas redes sociais.

"Fazemos mais uma vez serviço público para ajudar os nossos ouvintes que não dispõem de quatro horas inteirinhas para assistir ao 'Big Brother'. Fazemos um ressumo do essencial para não fazerem má figura", gracejou a humorista no arranque da rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", a humorista analisou os concorrentes por ordem alfabética. "Estive a pensar em qual seria a melhor forma de apresentar estes 20 concorrentes. Acho que, talvez, a ordem alfabética seja a mais justa. Se eu fosse mazinha, podia dizer que é a primeira vez que organizam analfabetos por ordem alfabética", brincou Joana Marques.

"Antigamente, o mais frustrante que podia acontecer a alguém com um canudo era não conseguir trabalho na sua área. Agora, é arranjar trabalho na área da Venda do Pinheiro", acrescentou.

