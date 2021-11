Na emissão desta quarta-feira, dia 17 de novembro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou o programa "Scroll", apresentado por Diogo Faro e Djay Bee. "Joana Marques viu o programa da RTP2 'Scroll' e conta tudo", resume a Rádio Renascença nas redes sociais.

"Vi todos todos os episódios do programa 'Scroll', apresentado por Diogo Faro e Djay Bee, que todas as semanas debatem temas fraturantes com um conjunto de jovens. Já fazia falta um programa assim, finalmente um remake do 'Rédea Solta'", começou por gracejar a humorista.

Nas redes sociais, Diogo Faro brincou com a rubrica do programa "As Três da Manhã". "Pelo menos desta vez, a Joana Marques não me apanhou bêbado", escreveu o humorista na sua conta no Instagram.

