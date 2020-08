Com a saída de Cristina Ferreira para a TVI, a SIC foi obrigada a fazer alterações no programa das manhãs. Com o fim de "O Programa da Cristina", o canal apostou em "Casa Feliz" com João Baião e Diana Chaves.

Segundo vários rumores, a estação está a planear várias mudanças no programa. "A casa vai entrar em obras para mudanças no cenário em estúdio no final de agosto. A ideia é que em setembro seja diferente", revelou uma fonte do canal à revista TV Mais.

De acordo com a mesma fonte, a "ideia da casa vai manter-se, mas com algumas alterações". Também a dupla de apresentadores deverá ser alterada, mas os rumores ainda não foram confirmados pelo canal.

"O João Baião e a Diana Chaves estão neste momento no ar, mas a dupla deverá sofrer alterações na rentrée, mas isso a seu tempo será falado. Eles têm feito um excelente trabalho e, perante as circunstâncias em que tudo aconteceu, a SIC está-lhes muito grata", frisou fonte do canal à revista.