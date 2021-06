O jogo a contar para o Euro2020 tornou-se num dos programas mais visto de sempre da televisão portuguesa. De acordo com os dados citados pelo Espalha Factos, o jogo entre Portugal e a Bélgica bateu o Portugal - Holanda do Euro 2004, que somou 40,1% de audiência média.

No total, o jogo da seleção nacional em Sevilha foi visto por uma média de 3 milhões, 802 mil e 900 espectadores, registando 69,9% de share. Com 40,2% de audiência média, a partida tornou-se no programa mais visto de 2021 na televisão portuguesa.

No total diário, a TVI liderou as audiências, com 26,4% de share, seguida pela SIC (17,2% de share) e pela RTP1, que terminou o dia com um dos piores valores de sempre (7,5% de share).

"Este domingo, a TVI foi líder do dia e foi o canal mais visto no prime time, com especial destaque para o jogo Bélgica x Portugal e a grande final do 'All Together Now'. Obrigado por escolher a TVI", celebrou o canal nas redes sociais.