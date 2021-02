"Joker", concurso de cultura geral da RTP1, vai chegar ao fim nos próximos meses, de acordo com as informações disponibilizadas no Plano de Atividades da RTP para 2021. O programa apresentado por Vasco Palmeirim estreou-se à três anos e já contou com várias temporadas e emissões especiais.

Segundo a TV 7 Dias, a estação deverá lançar "um novo concurso em horário nobre no espaço agora ocupado” por "Joker".

A RTP abriu ainda recentemente as inscrições para "Não Te Esqueças da Letra", concurso de conhecimento musical adaptado do formato norte-americano e francês "Don’t Forget the Lyrics", produzido pela Shine Iberia Portugal.