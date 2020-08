Jorge Gabriel encontra-se a partir desta terça-feira, dia 25 de agosto, de quarentena. Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a RTP explica que o apresentador do programa "Praça da Alegria" vai estar em isolamento "devido ao facto de ter estado em contacto, no Porto Santo, com uma pessoa a quem foi diagnosticada a COVID-19".

Na nota enviada, o canal frisa que Jorge Gabriel está sem qualquer sintoma. "O apresentador encontra-se bem e não tem qualquer sintoma, apenas se encontra a cumprir as normas emanadas pela DGS", sublinha a RTP.

LEIA O COMUNICADO DA RTP:

O apresentador Jorge Gabriel encontra-se a partir de hoje a cumprir um período de quarentena devido ao facto de ter estado em contacto, no Porto Santo, com uma pessoa a quem foi diagnosticada a COVID-19.

O apresentador encontra-se bem e não tem qualquer sintoma, apenas se encontra a cumprir as normas emanadas pela DGS.