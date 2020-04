Depois de uma reportagem polémica da TVI sobre a concentração de infectados pela COVID-19 no norte do país, a RTP1 terminou a emissão desta terça-feira, dia 14 de abril, do "Jornal da Tarde" com um vídeo dedicado à região.

"A realidade dos números não engana: hoje a região norte ultrapassou a barreira dos 10 mil infetados (...) Sendo que há muito se sabe que o vírus não distingue a educação, a cultura, os pontos cardeais e nem sequer a pronúncia", frisou o jornalista Hélder Silva.

O vídeo que fechou a emissão do "Jornal da Tarde" mostra imagens da cidade do Porto e do interior de vários hospitais. "Pronúncia do Norte", dos GNR, foi o tema escolhido para a banda sonora.

Nas redes sociais, o vídeo soma centenas de partilhas e milhares de visualizações.

Veja o vídeo: