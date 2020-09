"As Regras do Jogo - Estratégias Para Vencer" estreou no passado dia 22 de setembro na Netflix e rapidamente chegou ao ranking diário do serviço de streaming - esta segunda-feira, dia 28, a série ocupava o quarto lugar do top em Portugal.

A série documental conta com a participação de "treinadores lendários, que partilham as regras pelas quais se regem para terem sucesso no desporto e na vida". O terceiro episódio é protagonizado por José Mourinho, "um dos mais premiados treinadores de futebol de todos os tempos".

"Um profundo fervor competitivo move o treinador de futebol José Mourinho, que fala sobre as suas guerras com os média e os seus métodos para motivar equipas vencedoras", descreve a Netflix.

Nos episódios, ao longo de entrevistas "francas e aprofundadas, os treinadores revelam os momentos fulcrais das suas vidas pessoais e carreiras que os ajudaram a formular as filosofias de treino por eles cunhadas". Doc Rivers, Jill Ellis, Patrick Mouratoglou e Dawn Staley também participam na série.

"As Regras do Jogo" foi produzida pela SpringHill Company, Delirio Films e a Boardwalk Pictures.