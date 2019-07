A nova temporada de "A Tua Cara Não Me é Estranha" chegou ao fim este domingo, dia 28 de julho, e marcou a estreia de Maria Cerqueira Gomes nos programas de domingo à noite. Nas redes sociais, a apresentadora foi elogiada por vários seguidores e por Júlio Isidro.

Através da sua conta no Facebook, o apresentador frisou que está a nascer uma estrela na TVI. "Maria Cerqueira Gomes a elegância, a simpatia, a liderança suave, a classe. A star is born", escreveu Júlio Isidro nas redes sociais.

A apresentadora do Porto estreou-se na TVI em janeiro ao lado de Manuel Luís Goucha, no "Você na TV". "A Tua Cara Não Me é Estranha" foi o primeiro programa apresentado a solo por Maria Cerqueira Gomes.