Um processo arbitral concluiu que Kevin Spacey quebrou o seu contrato ao desrespeitar o regulamento de assédio sexual do estúdio responsável pela série "House of Cards", condenando-o e às suas produtoras a pagar uma indemnização à Media Rights Capital (MRC) de 29,5 milhões de dólares (26,25 milhões de euros), acrescidos de 1,4 milhões de dólares em custos judiciais.

No seguimento do escândalo com o produtor Harvey Weinstein em outubro de 2017, Kevin Spacey tornou-se uma das primeiras grandes figuras públicas norte-americanas a ser acusada de assédio sexual após uma reportagem da CNN avançar que ele criara um ambiente “tóxico” na rodagem por causa de comentários inapropriados e assédio a jovens funcionários da série em que era o protagonista e produtor executivo.

A rodagem da sexta temporada foi suspensa, assim como o ator, enquanto decorria um inquérito interno, com a Netflix e a MRC a decidirem cortar relações e eliminar a personagem de Frank Underwood da série.

Em janeiro de 2019, a MRC avançou com um pedido de arbitragem confidencial por quebra de contrato para procurar recuperar de Spacey os custos sofridos pela sua saída e por ter recomeçado do zero a produção da sexta e última temporada, quando o protagonismo passou para Claire Underwood, interpretada por Robin Wright.

Por sua vez, Spacey também entrou com um processo contra a MCM por rescisão ilegal de contrato.

As duas partes apresentaram depoimentos de mais de 20 testemunhas e o caso foi decidido a favor da MCM em julho de 2020, o que só foi conhecido esta segunda-feira quando o estúdio apresentou uma petição junto do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles para confirmar a sentença após esta ter sido validada num recurso confidencial.

“Com uma exceção, o Árbitro considerou que as testemunhas eram credíveis ​​e as alegações contra Spacey eram verdadeiras. O Árbitro concluiu que a conduta de Spacey constituiu uma quebra material dos seus contratos como ator e produtor executivo com a MRC, e que essas quebras dispensam a MRC dos compromissos de lhe pagar qualquer compensação adicional relacionada com a produção", diz a petição.

Ainda segundo a petição, o Árbitro também concluiu que "as violações flagrantes de contrato de Spacey" o tornavam ele e às produtoras responsáveis ​​pelas dezenas de milhões de custos adicionais da MRC.