O futuro de "Killing Eve" já foi decidido. Esta terça-feira, dia 16 de março, a BBC Americana anunciou que a quarta temporada da série será a última.

Segundo o site Deadline, o último capítulo da série protagonizada por Sandra Oh e Jodie Comer contará com oito episódios, com estreia prevista para 2022.

A quarta temporada de "Killing Eve" deveria ter sido filmada em 2020, mas a sua produção foi adiada devido à pandemia da COVID-19. Já o início das gravações dos novos episódios estão previstas para o verão.

Além da temporada final, o canal norte-americano está a preparar potenciais séries derivadas de "Killing Eve".

"Killing Eve" é a história de duas mulheres, ligadas por uma obsessão mútua e um ato brutal: Eve, uma agente do MI6, e Villanelle, a assassina psicopata que Eve foi encarregue de encontrar.

A série é produzida pela Sid Gentle Films Ltd, baseada nos livros "Codename Villanelle", de Luke Jennings, com produção executiva de Sally Woodward Gentle, Lee Morris, Phoebe Waller-Bridge, Gina Mingacci e argumento principal de Emerald Fennell. Sandra Oh e Francesca Gardiner são coprodutoras executivas.

As três primeiras temporadas de "Killing Eve" podem ser vistas na HBO Portugal.