O icónico King Kong vai agitar o Disney+: a plataforma está numa fase muito inicial na preparação de uma série depois de fechar um acordo para o projeto com a produtora de James Wan ("Saw", "Insidious", "The Conjuring", "Aquaman").

Após três séries de animação, esta será a primeira em imagem real inspirada pelo maior macaco da história do cinema, nascido com o clássico "King Kong" de 1933, realizado por Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack.

Segundo o Deadline, a série "King Kong" (um título provisório) recuperará os livros originais de Merian C. Cooper e os novos de Joe DeVito, trazendo as aventuras clássicas para a atualidade para explorar o surgimento de um novo Kong, a mitologia da história de origem e os mistérios sobrenaturais do seu lar, a Ilha da Caveira.

"king Kong" tem uma intrincada teia de direitos, o que significa que este projeto avançará completamente separado dos filmes que fazem parte do "Monsterverse", dos estúdios Legendary/Warner Bros., formado por "Kong: Ilha da Caveira" (2017), "Godzilla II: Rei dos Monstros" (2019), "Godzilla vs. Kong" (2021), e futuramente por "Godzilla vs. Kong 2" (2024) e a série de animação da Netflix "Skull Island".