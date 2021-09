Nas redes sociais, vários fãs de "La Casa de Papel" acreditam que a imprevisível e obstinada inspetora Alicia Sierra se vai juntar à equipa liderada pelo Professor. Em conversa com o SAPO Mag, a atriz Najwa Nimri revelou que inicialmente foi desafiada a vestir o macacão vermelho, mas outros trabalhos adiaram a sua estreia na série.

"No início, foi-me sugerido fazer parte dos assaltantes, ter o papel de uma das mulheres da equipa. Mas nada estava confirmado. Estava a fazer um filme e assim continuei. A série não teve muito sucesso em Espanha, mas começou a crescer em todo o mundo e eles decidiram fazer uma nova temporada. Então, desde o primeiro momento que quis fazer parte da polícia. Queria estar do lado contrário, queria ser uma vilã", confessou em conversa com o SAPO Mag.

"Achei que estar do lado da lei era a coisa certa. Falei com Alex Piña [o criador], com as responsáveis pelo casting e tal, e deram-me a oportunidade de fazer esta personagem. Estou muito feliz", conta a atriz, frisando que sempre foi fã do trabalho de toda a equipa de "La Casa de Papel". "Era fã da equipa responsável por 'La Casa de Papel', porque tinha filmado com eles. Sentia-me capaz de estar no meio daquela energia incrível do [Alex] Piña e do [Jesús] Colmenar, e no meio de todos os componentes desta fantasia. Tens de estar ao nível e que o que te exigem retira-te muita energia. E durante a pandemia, foi ainda mais complicado", revelou.

Mas caso estivesse do outro lado da barricada, Najwa Nimri não teria dúvidas em relação à cidade que escolheria como nome para a sua personagem. "Se fosse um dos assaltantes? Acho que não podia escolher nenhum nome que já existe e, por isso, escolheria Madrid. Porque é uma cidade que adoro. É uma cidade que não tem assim tanto romantismo, mas que tem muita paixão", confessou.