Quatro anos depois da estreia na televisão espanhola, "La Casa de Papel" prepara-se para se despedir dos espectadores. A primeira parte da quinta e última temporada da série estreia-se esta sexta-feira, dia 3 de setembro.

Para antecipar a estreia e refrescar a memória dos espectadores, a produção da série resumiu em três minutos os acontecimentos mais marcantes da quarta temporada. O vídeo foi partilhado nas redes sociais no passado sábado, dia 28 de agosto.

Veja o vídeo:

A primeira parte da temporada final conta com cinco episódios - "O Fim da Estrada"; "Acreditas na reencarnação?"; "O Espetáculo da Vida"; "O Teu Lugar no Céu"; e "Viver Muitas Vidas". Já o segundo volume do final da produção, que também vai contar com cinco episódios, chega ao serviço de streaming a 3 de dezembro.