Há boas notícias para os fãs de "La Casa de Papel". A série espanhola vai contar com uma quinta parte, avançou o site espanhol FormulaTV. Já a quarta parte da história que segue a equipa do Professor tem estreia marcada para os primeiros meses de 2020, altura em que arrancam as gravações dos novos episódios.

De acordo com o site espanhol, Álvaro Morte (Professor) vai continuar a ser o protagonista de "La Casa de Papel". Na quinta temporada, a equipa de assaltantes deverá avançar com um novo plano.

A produtora Vancouver Media já está a preparar os novos episódios. A FormulaTV avança ainda que, embora a estratégia de distribuição dependa da Netflix, é provável que a quinta temporada seja dividida em duas partes (quinta e sexta parte)