Ivo Lucas, que se escondia atrás da máscara de Viking, foi o grande vencedor da terceira edição do concurso "A Máscara", da SIC. A final do programa foi para o ar no passado sábado, dia 19 de fevereiro.

"Espero que se tenham entretido comigo, que se tenham divertido bastante. Estou muito feliz por estar aqui com todos vocês. Adorei poder criar este personagem", confessou o cantor e ator da SIC.

"Assim que vi a máscara apaixonei-me completamente. Todos os dias foi um desafio poder dar vida a este viking, conseguir enganar toda a gente, cantar com voz de homem e depois de mulher", confessou.

Nas redes sociais, a atuação de Ivo Lucas, que cantou "My Heart Will Go On", de Céline Dion, foi elogiada e o programa "A Máscara" chegou ao top dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Leia as reações: