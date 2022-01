A RTP1 deu o pontapé de saída na série de debates que antecedem as eleições legislativas de 30 de janeiro, com António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS, e Rui Tavares, cabeça de lista do partido Livre por Lisboa, no domingo, 2 de janeiro.

"O debate, conduzido por João Adelino Garia, foi o 18.º programa mais visto do dia, tendo atingido um total de 992 mil portugueses, a que correspondeu a uma audiência média de 599 mil telespetadores e um 'share' de 10,9%", de acordo com a análise da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands.

O segundo debate, que começou pelas 22h47 na SIC Notícias, opôs Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) a André Ventura, presidente do Chega.

"Este frente a frente, moderado por Rosa de Oliveira Pinto, contou com uma audiência total de 287 mil telespetadores e uma audiência média de 192 mil telespetadores, tendo sido ofuscado pelas estreias de Big Brother Famosos e de Hell’s Kitchen, que dominaram as audiências neste dia", refere a UM, ocupando o 34.º lugar na lista dos programas mais vistos do dia.

"No total do dia, SIC e TVI registaram um empate técnico na liderança, com ambas a atingirem uma quota de 'share' de 19,4%. A RTP1 ficou-se pelos 9,4%", adianta.

Em comparação com o primeiro debate para as eleições legislativas de 2019, transmitido pela SIC (2 de setembro de 2019), que opôs António Costa a Jerónimo de Sousa, "verificou-se que naquele dia assistiram ao frente a frente, em média, mais de um milhão de portugueses, a que correspondeu um 'share' de 24,8%".