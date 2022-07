Baz Luhrmann vai adaptar o seu filme "Austrália" para se tornar uma minissérie de seis episódios.

A nova versão vai recuperar muito do que o realizador teve de deixar de fora para o filme com Nicole Kidman e Hugh Jackman que chegou aos cinemas em 2008 "só" ter 165 minutos.

Recebido pela crítica e público com alguma desilusão, já que era o primeiro trabalho de Luhrmann desde o sucesso de "Moulin Rouge" (2001), o filme contava a história de Lady Sarah Ashley (Kidman), que viajava para a Austrália nas vésperas da Segunda Guerra Mundial por desconfiar que o marido, desesperado por arranjar dinheiro, se preparava para vender o seu último bem: uma quinta de gado do tamanho de uma pequena cidade. No entanto, era recebida não pelo marido, mas sim por um rude e mal-educado vaqueiro, apenas conhecido como "O Condutor" (Jackman).

Prometida ainda para o inverno deste ano no serviço Star+ da plataforma Disney+ a nível internacional, a minissérie com o título "Faraway Downs" (o nome da quinta) terá um total de seis horas, um novo final e uma banda sonora atualizada.

"Originalmente, decidi pegar na noção do épico arrebatador do estilo de 'E Tudo o Vento Levou' e dar-lhe uma volta", destacou no comunicado oficial o cineasta, que tem agora nos cinemas "Elvis".

"Uma forma de usar romance e drama épico para destacar os papéis dos povos das Primeiras Nações e a dolorosa cicatriz na história australiana das 'Gerações Roubadas'. Embora o filme 'Austrália' tenha a sua vida própria, existia outra forma de contar esta história, uma com diferentes camadas, nuances e até reviravoltas alternativas que um formato episódico nos permitiram explorar. Extraído do mesmo material, 'Faraway Downs' é uma nova variação da 'Austrália' para o público descobrir", acrescentou.