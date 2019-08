"He-Man e os Donos do Universo", uma das séries de animação mais emblemáticas dos anos 1980, vai ter continuação na Netflix. A novidade foi anunciada pelo realizador Kevin Smith ("Clerks", "Dogma") na Power-Con, evento dedicado ao universo de He-Man e She-Ra, que decorreu na Califórnia no passado fim de semana.

As novas aventuras retomam os últimos acontecimentos da saga original para "uma história épica que poderá ser a última batalha entre He-Man e Skeletor", avançou Smith, que será showrunner e produtor executivo da aposta do serviço de streaming.

"Esta é a história dos Donos do Universo que sempre quiseram ver quando eram crianças", garantiu.

"Masters of the Universe: Revelation" será produzida pela Mattel Television e tem Eric Carrasco ("Supergirl"), Tim Sheridan ("Reign of the Supermen"), Diya Mishra ("Magic the Gathering") e Marc Bernardin ("Alphas") entre os argumentistas. A animação fica a cargo da Powerhouse Animation, responsável por "Castlevania".

A saga "Donos do Universo" começou por ser uma linha de brinquedos de grande sucesso na década de 1980, e originou posteriormente a série de animação "He-Man e os Donos do Universo", que contou com duas temporadas, estreadas em 1983 e 1985. A história mostra como o Príncipe Adam, herdeiro do trono no planeta Eternia, se transforma no guerreiro He-Man e enfrenta o seu arqui-inimigo Skeletor. A continuação da série, "The New Adventures of He-Man", chegou em 1990, e a saga foi alvo de um reboot com mais duas temporadas em 2002 e 2004.

Em 1987, Gary Goddard fez uma adaptação para o cinema em imagem real, com Dolph Lundgren e Courtney Cox nos papéis principais, e uma nova aventura no cinema foi confirmada há meses. Noah Centineo ("To All The Boys I’ve Loved Before") vai ser He-Man para a grande produção da Sony e da Mattel Films "Masters of the Universe", que deverá estrear em 2020 e será realizado pelos irmãos Aaron e Adam Nee - uma dupla que fez uma elogiada comédia à volta de crimes intitulada "Band of Robbers" (2015).

A série de animação "Masters of the Universe: Revelation" ainda não tem data de estreia prevista. Em 2018, a Netflix já tinha apostado no reboot de She-Ra, irmã de He-Man, em "She-Ra e as Princesas do Poder".