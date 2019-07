Foi uma logística difícil, já tinham adiantado à agência Lusa tanto o presidente da Câmara de Vila do Corvo, José Manuel Silva, como o embaixador da Academia Internacional de Televisão, André Sampaio, mas o esforço de trazer a semifinal em que foram votados os nomeados para a categoria de melhor ator nos prémios televisivos foi recompensado.

Durante todo o dia de sábado reuniu-se no Salão Nobre do único município da mais pequena ilha dos Açores o júri do evento, formado por António Pedro Cerdeira, Fernanda Serrano, Helena Forjaz, Jorge Corrula, Kelly Bailey, Lourenço Ortigão, Luís Esparteiro, Marco Delgado, Oceana Basílio, Paulo Pires e Vanda Correia.

Do trabalho que ali aconteceu nada será revelado por agora, nem aos próprios jurados, que apenas saberão quem são os nomeados para melhor ator em produções televisivas internacionais, em meados de setembro, altura em que a Academia Internacional de Televisão anunciará os escolhidos para todas as categorias do galardão.

No Corvo, a presença de uma comitiva de cerca de 30 pessoas, entre as quais 11 caras conhecidas da televisão portuguesa, numa ilha que soma pouco mais de 400 habitantes, causa impacto, tanto para os que lá aterraram, como para quem os recebe.

O ator Paulo Pires considerou que esta foi uma experiência importante para perceber que o Corvo, “afinal de contas, não é assim tão longe” e que “fazer um evento destes num sítio destes é provar que não há lugares mais ou menos importantes”.

“Todos os lugares são importantes para quem faz televisão”, rematou.