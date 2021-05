O serviço de streaming Hulu revelou as primeiras imagens de "Pam and Tommy", minissérie sobre o polémico relacionamento entre Pamela Anderson e Tommy Lee. A produção é protagonizada por Lily James e Sebastian Stan.

As fotos publicadas pela plataforma revelam os visuais de Lily James e Sebastian Stan como casal. No seu perfil no Twitter, Seth Rogen, que interpreta Randy, também revelou uma imagem dos bastidores da minissérie.

Veja as fotos:

Em 1995, e apenas 96 horas depois de se conhecerem, Pamela Anderson, no auge da popularidade com a série "Marés Vivas", casou com Tommy Lee, o músico dos Mötley Crüe.

Durante a lua de mel, o casal filmou as suas atividades sexuais, mas a cassete VHS foi roubada e divulgada na Internet, tornando-se um dos primeiros e maiores exemplos de pornografia viral.

Para interpretar a casal numa minissérie que vai recordar esse e outros escândalos da tumultuosa relação que durou até 1998 e fizeram as delícias da imprensa tabloide foram escolhidos Lily James e Sebastian Stan (o Soldado de Inverno nos filmes da Marvel).

Seth Rogen também entra no elenco como o homem que roubou a cassete.