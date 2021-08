Na emissão da passada quinta-feira, dia 29 de julho, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a relação entre Emanuel e Luciana Abreu. O músico e a atriz apresentam todas as semanas o programa "Domingão", da SIC.

"A Luciana e o Emanuel têm uma relação muito especial, de tal forma que até combinam", começou por frisar a humorista no arranque da rubrica do programa "As Três da Manhã". "Até ele termina com 'enfim', acha ridículo a mulher e a Luciana combinarem a roupa que ele vai usar. Eles são duas contra um", gracejou.

Veja o vídeo: