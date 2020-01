Na emissão deste domingo, dia 5 de janeiro, de "Pesadelo na Cozinha", o chef Ljubomir Stanisic e sua equipa visitaram o restaurante Casa Azu, em Cacela Velha.

"Ljubomir vai até Cacela Velha para avaliar a Casa Azul, um restaurante que pertence a Jorge há três anos. O proprietário queixa-se da sazonalidade do negócio, que para no Inverno. O chef prova tudo o que há e fica muito insatisfeito com a falta de frescura dos ingredientes e com a pobre confeção da Casa Azul", explica a produção do programa.

A limpeza do restaurante foi uma das maiores preocupações do chef. "Em 'Pesadelo na Cozinha', Ljubomir exalta-se com a falta de organização do staff e acaba por repreender Jorge pela sujidade que tinha na bancada", conta a produção.

"O país inteiro está a ver-te a seres um porco", avisou o chef durante o programa.

