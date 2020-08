Ljubomir Stanisic , chef de "Pesadelo na Cozinha", programa da TVI, é a nova contratação da SIC, canal onde irá integrar projetos transversais do Grupo Impresa "que terão expressão máxima na SIC generalista e nos diferentes canais do grupo", assinalou o comunicado oficial emitido esta sexta-feira pela estação.

"O Ljubomir tem uma intuição natural para a comunicação e é uma figura única na sociedade e no panorama televisivo português", descreve ainda Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento do grupo Impresa, no comunicado.

Ao Diário de Notícias, o chef dos restaurantes 100 Maneiras e Bistro 100 maneiras frisou que a mudança não se deveu a motivos financeiros. "Não foi por dinheiro, a TVI pagava-me mais. Estou bem na vida, obrigado", sublinhou.

"Já tinha sido convidado várias vezes, sou amigo do Daniel Oliveira [diretor de programas da SIC]. Por um lado, não queria assinar um outro contrato tão longo com a TVI e por outro lado quero ter mais liberdade", explicou ao jornal.

"Quero estar na Internet e a SIC dá-me isso. Se me apetecer ir filmar uma vindima, vou... Tenho essa liberdade", acrescentou.