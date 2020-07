"Love in the Time of Corona" é a nova minissérie da Freeform e da Hulu - a série chega a 22 de agosto, não estado, para já, prevista a sua estreia em Portugal. A produção de quatro episódios vai centrar-se no romance e no drama entre casais que passaram a quarentena juntos.

A série foi gravada nas casas reais do elenco e irá mostrar os primeiros dias do isolamento social, terminando nos eventos que desencadearam as manifestações do movimento Black Lives Matter, conta o site PapelPop.

"Love in the Time of Corona" vai centrar-se nas histórias de James (Leslie Odom Jr.) e Sade (Nicolette Robinson), um casal que enfrenta vários problemas. Já os colegas de quarto Oscar (Tommy Dorfman) e Elle (Rainey Qualley) passam por algumas tensões.

Veja aqui o trailer.