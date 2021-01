Luís Trigacheiro, da equipa de Marisa Liz, é a nova voz de Portugal. O jovem concorrente venceu este domingo, dia 3 de janeiro, a edição de 2020/2021 do "The Voice Portugal", da RTP1.

Tiago Barbosa, da equipa de Aurea, foi o terceiro concorrente mais votado pelos espectadores do programa de talentos. Já Tiago Silva, o cantor popular conquistou os mentores e os espectadores, conquistou o segundo lugar no programa de talentos da RTP1.

Marisa Liz chegou à final com Luís Trigacheiro e Diogo Piçarra com Diogo Leite. Já Tiago Silva foi o finalista da equipa de António Zambujo e Aurea contou com Tiago Barbosa e a dupla Miguel e João.

Luís Trigacheiro, o alentejano que conquistou e emocionou todos é a nova voz de Portugal

Luís Trigacheiro foi um dos protagonistas das Provas Cegas do "The Voice Portugal" e, semana após semana, conquistou e emocionou os espectadores e os mentores do programa da RTP1.

Segundo a produção do formato, Luís Trigacheiroé "estudante da licenciatura de Agronomia em Beja, no futuro gostava de conciliar a agricultura com a música".

"Gosta de ir ao ginásio. Começou a cantar desde pequeno, lembra-se de ouvir cantar cante Alentejano e foi desde aí que se apaixonou por este género. Começou a cantar com a avó no grupo 'Papas borregos de Alvito'. Depois, com 15 anos, entrou para os 'Bubedanas0, um grupo de cante juvenil", conta a RTP1.

"Com três amigos criou um grupo Os Improvisados, onde cantava música brasileira, espanhola, e tradicional portuguesa", acrescenta a produção do programa.