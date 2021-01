A primeira temporada de "Lupin" estreou-se na passada sexta-feira, dia 8 de janeiro, na Netflix. No primeiro fim de semana, a série francesa conquistou o primeiro lugar do top diário do serviço de streaming em Portugal, superando "Bridgerton".

Para promover a sua nova série francesa, "Lupin", a Netflix desafiou o protagonista da história. Omar Sy ("Amigos Improváveis"), que veste a pele de Assane Diop, disfarçou-se e escolheu uma estação do metro de Paris para afixar cartazes da série do serviço de streaming. No vídeo partilhado nas redes sociais pela Netflix France, o ator coloca um poster da série que protagoniza na estação Palais Royal-Musée du Louvre, não sendo reconhecido pela grande maioria dos passageiros. Veja o vídeo: A primeira temporada de "Lupin" estreou-se na passada sexta-feira, dia 8 de janeiro, na Netflix. No primeiro fim de semana, a série francesa conquistou o primeiro lugar do top diário do serviço de streaming em Portugal, superando "Bridgerton". "Há 25 anos, a vida do jovem Assane Diop sofreu uma profunda transformação quando o seu pai morreu após ser acusado de um crime que não cometeu. Agora adulto, Assane vai inspirar-se em 'Arsène Lupin, Ladrão de Casaca'", resume o serviço de streaming. "Sedutor, vigarista, mestre do disfarce. Na sombra do passado, ele não quer roubar tempo - apenas a valiosa verdade", acrescenta a Netflix na sinopse de "Lupin". No arranque da primeira temporada, "anos após uma trágica injustiça, Assane procura ajustar contas - e saldar uma dívida - ao roubar um colar de diamantes, mas o golpe sofre uma inesperada reviravolta". Depois do assalto, "Assane urde um plano para contactar Comet, um recluso que lhe fornece pistas sobre a tragédia de Babakar".