Mais uma semana, mais uma produção espanhola a chegar à Netflix. Esta sexta-feira, dia 30 de dezembro, o serviço de streaming estreia "Machos Alfa", uma comédia sobre quatro amigos quarentões.

"O fim do patriarcado aproxima-se. Em plena crise da masculinidade, quatro amigos quarentões dão por si a perder os tronos, privilégios e identidades", resume a Netflix.

"Há anos, seriam os machos alfa, ao leme das suas relações, dos seus empregos e das suas vidas. Mas têm de viver na era da igualdade, numa sociedade com novas regras que os choca ao mostrar-lhes o quão patéticos são", acrescenta o serviço de streaming.

A primeira temporada da série conta com dez episódios e conta com Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa, María Hervás, Nathalie Seseña, Kira Miró, Mar Saura e Petra Martínez no elenco.