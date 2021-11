Colocando fim a 14 anos de secretismo, a Netflix lançou esta terça-feira um novo site que revelará semanalmente o TOP 10 das audiências de filmes e séries.

Antes, a Netflix era seletiva na partilha de informação sobre as audiências: além do TOP 10 disponível sem números no seu serviço, anunciava ocasionalmente as projeções dos milhões de subscritores que tinham visto pelo menos dois minutos dos seus maiores sucessos nos primeiros 28 dias.

Essa forma de medição, muito criticada por entidades independentes e ainda por estúdios de cinema e canais tradicionais de TV, foi agora substituída pelo total de horas visualizadas, um método alinhado por exemplo com uma das maiores empresas medidoras de audiências, a Nielsen.

Todas as terças-feiras, o top10.netflix.com divulgará o TOP10 global em quatro categorias, incluindo o total de horas e semanas no top: Filmes (em inglês), TV (em inglês), Filmes (não inglês) e TV (não inglês).

Nestes quatro categorias também estará disponível o TOP 10 dos maiores sucessos de sempre da Netflix (com as horas) nos primeiros 28 dias.

A plataforma também disponibilizará o TOP 10 de filmes e séries em mais de 90 países e informação sobre em que outros países foram populares, por exemplo, os conteúdos do TOP10 semanal de Portugal.

Apesar de novo site ter sido lançado esta semana, a Netflix disponibilizou as tabelas semanais globais e por país a partir de 28 de junho a 4 de julho.

“Este é um passo importante para a Netflix, os criadores com quem trabalhamos e os nossos membros”, escreveu no seu blogue Pablo Perez De Rosso, vice-presidente de estratégia, planeamento e análise de conteúdos da plataforma.

"As pessoas querem perceber o que significa sucesso num mundo de streaming e estas listas apresentam a resposta mais clara para essa pergunta no nosso setor. Acima de tudo, porém, esperamos que o nosso novo Top 10 semanal na Netflix ajude os fãs a descobrir novas histórias e participar em novas conversas", acrescentou.

Aviso Vermelho

De acordo com a nova forma de medir audiências, entre 8 e 14 de novembro "Aviso Vermelho" (em inglês) e o italiano "Yara" (em não inglês) foram os filmes mais vistos a nível mundial (148,720,000 e 17,950,000 horas respetivamente), com a temporada 3 de "Narcos: Mexico" (em inglês) e "Squid Game" (não inglês) a ficarem à frente nas séries (50,290,000 e 42,790,000 horas).

Em Portugal, a liderança pertenceu ao filme "Aviso Vermelho" e à primeira temporada da série "Glória" (sem a divulgação das horas).

Nos TOPs dos maiores sucessos de sempre na Netflix (para os primeiros 28 dias), fica-se a conhecer a dimensão do fenómeno da série "Squid Game": 1,650,450,000 horas de visualização em todo o mundo (sim, mais de 1,6 mil milhões).

Por comparação e até se saberem os números de "Aviso Vermelho", o filme (em inglês) mais visto de sempre na Netflix nos primeiros 28 dias ainda é "Às Cegas" (2018), protagonizado por Sandra Bullock, com 282,020,000 horas; o filme em alemão "Blood Red Sky" (2021) lidera na categoria "Não inglês" com 110,520,000 horas; e a primeira temporada de "Bridgerton" está à frente nas séries em inglês com 625,490,000 horas.