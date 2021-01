"Malcolm & Marie" é umas das grandes apostas de 2021 da Netflix. O filme de Sam Levinson e protagonizado por Zendaya ("Euphoria") e John David Washington ("Tenet") estreia-a a 5 de fevereiro no serviço de streaming e o primeiro trailer já foi revelado.

Gravado durante o confinamento, o drama romântico segue um cineasta (Washington) e a namorada (Zendaya), que regressam a casa "após a antestreia de um filme que ele antecipa ser um sucesso junto da crítica e a nível financeiro". "O serão acaba por sofrer uma reviravolta quando começam a surgir revelações sobre as suas relações, pondo à prova a força do seu amor", explica a Netflix.

"Em colaboração com o diretor de fotografia Marcell Rév, Levinson apresenta um filme com uma originalidade rara, numa homenagem aos grandes romances de Hollywood, assim como numa comovente expressão de esperança no futuro do meio", sublinha o serviço de streaming.

Veja o trailer: