Na emissão desta segunda-feira, dia 2 de maio, do programa "Manhã CM", Leo Caeiro e Gisela Serrano desentenderam-se ao falar sobre Marco Paulo. Durante a conversa, a comentadora confessou que queria abandonar o estúdio.

"Não me digam que assinei alguma folha a dizer que tinha que falar bem do Marco Paulo?", questionou o comentador do programa das manhãs da CMTV.

"Não estou a dizer nada disso, não estou a dizer que tens que falar bem do Marco Paulo, mas também não tens que dizer que é uma besta", defendeu Gisela Serrano. "Só não saio neste momento do programa porque tenho respeito por vocês", acrescentou.