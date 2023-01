Cristina Ferreira esteve esta quarta-feira, dia 18 de janeiro, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. Na entrevista, a diretora de entretenimento e ficção da TVI falou sobre as polémicas que têm marcado os últimos dias.

"Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, esclarece algumas polémicas em relação ao seu último evento 'Cristina Talks' na Altice Arena, em Lisboa. Ainda, a nossa convidada faz uma retrospetiva destes últimos dois anos e do aniversário que se aproxima, dos 30 anos da TVI", resume a produção do programa da TVI.

No site da TVI Player, já pode ver o programa "Goucha" e a conversa entre os dois apresentadores - veja aqui a entrevista.