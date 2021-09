A emissão desta terça-feira, dia 31 de agosto, de "Goucha", da TVI, foi centrada no poliamor. No programa, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Marcela, que mantém uma relações com outras pessoas, mesmo estando casada.

Durante a conversa com a psicóloga sobre o tema, o apresentador soltou um palavrão em direto. "Um homem com várias mulheres é um homem. Uma mulher com vários homens, peço imensa desculpa, é uma p***", disse o apresentador, frisando que este é o pensamento que "vai na cabeça" de muitas pessoas.

"Como deve calcular, estarão milhares de pessoas a pensar que isto é o fim do mundo. Li muitos comentários que é o fim do mundo", acrescentou Manuel Luís Goucha.