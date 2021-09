Manuel Luís Goucha não escondeu a emoção durante uma conversa com uma das convidadas da emissão desta segunda-feira, dia 27 de setembro, do programa das tardes da TVI.

No talk show, o apresentador esteve à conversa com Rosalina, que perdeu os dois filhos. "No 'Goucha', Rosalina perdeu os dois únicos filhos na mesma estrada. A convidada mostrou-se zangada com a fé e com Deus", resumiu a produção do programa das tardes da TVI.

"Eles estão aí [no coração] e aqui [na cabeça]", frisou Manuel Luís Goucha.

