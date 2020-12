Manuela Moura Guedes foi uma das convidadas da última emissão do programa "Dia de Cristina". Em conversa com a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento da TVI, a jornalista recordou a sua estreia no canal e os motivos da sua saída.

"Se fosse hoje, teria batido o pé. Mas eu fiquei tão em estado de choque que dei de barato. Teria dito não. Não é uma administração que manda numa direção de informação", frisou Manuela Moura Guedes, recordando o fim do seu espaço de informação na canal.

Em entrevista a Cristina Ferreira, a jornalista frisou que já "fez de tudo o que havia para fazer" em televisão. "Já fiz de tudo o que havia para fazer. Agora, da maneira como se gere este meio tão poderoso, especialmente a informação, o que se há de fazer... Tive algumas experiências más", contou.