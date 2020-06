Manuela Moura Guedes foi uma das convidadas da emissão da passada quinta-feira, dia 18 de junho, do "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, a antiga jornalista recordou a sua passagem pelo "Quem Quer Ser Milionário" e revelou que sofreu um pequeno acidente.

"Deixe-me fazer-lhe esta pergunta: Queimou o traseiro… o rabo na cadeira do 'Quem Quer Ser Milionário?'", perguntou Filomena Cautela. "Nós estávamos num estúdio muito grande, gravava três programas por dia e tinha muito frio, porque andava sempre com vestidinhos, abriam as portas… Tentaram meter uns aquecedores, mas aquilo não chegava. Então meteram-me um saco de água quente aqui atrás [das costas]", contou Manuela Moura Guedes.

"Houve uma vez que quem punha a água quente, pô-la a ferver. Eu gravava o programa sempre todo de seguida, mas naquele dia sentia, de vez em quando, que estava muito quente, mas continuava a gravar. Chegava-me à frente e tal, mas nunca mandei parar", recordou.

"Chegámos ao fim, fui para os camarins e pedi para me verem a zona do rabo. Tinha já uma ferida em carne viva e ainda hoje tenho mazelas. Fiquei com uma ferida daquele saco de água quente", revelou a jornalista e apresentadora.