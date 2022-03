Na emissão do passado sábado, dia 5 de março, de "Alô Marco Paulo", que contou com Bárbara Guimarães, o cantor escorregou durante uma conversa com os convidados do programa.

"Então, o que é que te aconteceu rapaz? Está chuva, isto está muito escorregadio por causa da chuva", disse a apresentadora, que substituiu Ana Marques no programa das tardes de sábado da SIC.

"Escorreguei aqui… mas estou cá. Estou [bem], assustei-me porque pensei que tivesse batido com a cabeça em algum lado", explicou Marco Paulo.

Veja o vídeo: